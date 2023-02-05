«Мальорка» – «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков на Константин Генич сделал прогноз на матч «Мальорка» – «Реал» в 20-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: тотал мячей 2-го тайма больше 1-го 2.08.

Лучшие прогнозы на Примеры.

«Мальорка» у себя на Балеарских островах сыграет с мадридским «Реалом», который продолжает погоню за «Барселоной». Пять очков между командами. «Реал» важный матч выиграл у «Валенсии» — 2:0. Зная, что «Барса» свой матч в гостях у «Бетиса» выиграла, «Реал» включил дополнительные обороты и забил два подряд мяча во втором тайме «Валенсии». В целом всё закономерно. «Реал» упустил очки с «Реалом Сосьедад», хотя хорошо играл, там настоящие подвиги творил голкипер Ремиро.

«Реал» против «Мальорки»: тут, конечно, есть своя подоплека. Асенсио играет против команды, которая его воспитала, но «Мальорка» мало забивает – всего 15 мячей в чемпионате, хотя расположилась ровно на экваторе таблицы. В последних матчах у «Мальорки» только победы дома и поражения на выезде, ничьих просто нет. Всего четыре ничейных результата у неё в этом чемпионате. У «Реала» за первый круг – три.

«Реал» продолжает погоню, но сейчас он уедет на клубный чемпионат мира. Надо уезжать в приподнятом настроении. Сейчас Анчелотти перегруппировал свою команду, где-то что-то подкорректировал. И «Реал» в последних матчах смотрится хорошо. Мадрид добавляет во вторых таймах: он это сделал в недавней встрече с «Вальядолидом», с «Атлетико» тоже, да и с «Валенсией».

Думаю, вариант «второй тайм результативнее первого» смотрится неплохо – за 2.08. Или же можно сыграть «индивидуальный тотал «Реала» во 2-м тайме больше, чем в 1-м». Это тоже интересный вариант. И коэффициент выше «двойки». Так как «Реал» добавляет во вторых таймах, есть резон именно это сыграть, тем более «Мальорка» играет дома и мало пропускает».

Экспресс с коэффициентом 7.88.

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