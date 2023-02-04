«Мальорка» — «Реал». Нет времени на ошибки

5 февраля состоится матч 20-го тура Примеры «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех «Мальорки» оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Мальорка» — «Реал» 5 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Мальорка» — «Реал» получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Валенсия» (05.02.2023)

Позади уже 19 туров испанской Примеры. На 5 февраля запланированы четыре встречи 20-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де Мальорка местная «Мальорка» встретится с мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Относительно минувшего сезона «Мальорка» стала лучше. Сейчас она располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В первую очередь за это стоит отдать должное Хавьеру Агирре. Мексиканский специалист изменил схему на более оборонительную — с пятью защитниками.

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За счёт этого «островитяне» стали меньше пропускать и чаще цепляться за очки. Они потерпели поражения всего в 8 из 19 матчей текущего сезона. Также красно-чёрные четыре раза сыграли вничью. Во всех остальных встречах одержали победы. Пропустили в свои ворота за этот отрезок времени всего 18 мячей.

Всё бы ничего, но и сама команда из города Пальма-де-Мальорка забила только 13 голов. Из-за плохой результативности она уступила в трёх из пяти последних туров Ла Лиги. Проиграли красно-чёрные в матчах с «Хетафе» (0:2), «Осасуной» (0:1) и «Кадисом» (0:2). В двух других встречах они с минимальным перевесом обыграли аутсайдеров — «Сельту» и «Вальядолид» (в обоих случаях 1:0).

«Реалу» такой расклад только на руку. «Сливочные» очень неудачно возобновили сезон после недавней международной паузы. Они уступили «Барселоне» сначала лидерство в Ла Лиге, а затем и Суперкубок Испании, потерпев поражение в финальном матче, со счётом 1:3.

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Мотивация чемпионской гонки с «Барсой» помогла «сливочным» оправиться от морального удара. В трёх последних матчах чемпионата Испании они показали более качественный футбол и добыли неплохие результаты. Сначала обыграли «Атлетик» из Бильбао (2:0) и сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0), а затем одержали победу во встрече с «Валенсией» (2:0).

Однако на этом позитивные моменты для мадридцев заканчиваются. Дело в том, что в игре с «Валенсией» получили травмы Эдер Милитао и Карим Бензема. Бразильцу Карло Анчелотти сразу же нашёл замену — Даниэля Карвахаля.

С обладателем «Золотого мяча» гораздо труднее. Бензема принял непосредственное участие в шести из семи последних забитых «сливочными» мячей в чемпионате Испании. Француз записал на свой счёт четыре гола и две результативные передачи. Стоит ли говорить, что потеря очень болезненная? Карло Анчелотти уже высказался по этому поводу, сказав, что у француза лёгкое повреждение.

Помимо Бензема и Милитао, в лазарете «Реала» пребывают Давид Алаба, Лукас Васкес и Ферлан Менди. Последнего уже несколько матчей подряд на позиции левого латераля замещает полузащитник Эдуарду Камавинга. Судя по всему, в предстоящем матче мадридцам будет непросто.

Впрочем, скорее всего, «сливочные» всё же одержат победу. У них гораздо сильнее состав. Да и история очных встреч всецело на стороне мадридцев. В 9 из 10 последних матчей они выиграли. В то же время матч вряд ли получится результативным. Наилучшим вариантом для ставки выглядит П2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.20.

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Сейчас отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» составляет пять очков. Безусловно, кадровые проблемы очень сильно усложняют жизнь Карло Анчелотти. С большой долей вероятности опытный итальянский специалист найдёт способ добыть три очка во встрече с «Мальоркой» и сохранить интригу чемпионской гонки.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Мальорка» — «Реал» 5 февраля 2023 года

У «Реала» больше ресурсов. Плюс он мотивирован соперничеством с «Барселоной». В девяти из десяти последних очных встреч «сливочные» одержали победы. Думается, преуспеют и в этот раз. Так как Хавьер Агирре использует схему с пятью защитниками, у «Мальорки» имеются проблемы с результативностью. Зато у неё полный порядок в защите. Плюс встреча состоится на стадионе красно-чёрных. Весьма вероятно, они уступят с минимальным перевесом.

Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 7.34.

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