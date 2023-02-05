«Мальорка» — «Реал» Мадрид: ставка Егора Титова на игру 20-го тура Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Мальорка» – «Реал» (Мадрид) в 20-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Реала» за 1.78.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Тяжёлый выезд ожидает «Реал» в этом туре. Отставание от «Барселоны» пять очков, необходимо, по крайней мере, его удерживать, чтобы накатить на финише. Тут матч с очень неуступчивой «Мальоркой», которая мало пропускает и очень здорово играет у себя дома.

Всего шесть мячей за девять матчей дома пропустила «Мальорка», а в трёх последних встречах побеждала со счётом 1:0.

«Реалу» придётся добывать очки, скорее всего, без Бензема. Он получил повреждение, вряд ли им будут рисковать. Точно не сыграет Милитао, но «Реал» не имеет права здесь упускать победу.

Нужно максимально аккуратно сыграть сзади, а впереди какие-то моменты всё равно будут. Особые надежды возлагают на Асенсио, которого считают воспитанником «Мальорки». У него будет особый настрой.

Я всё-таки поставлю на чистую победу «Реала». Думаю, игра будет очень походить на ту, что не так давно выдала «Барселона» в гостях у «Жироны».

Экспресс с коэффициентом 7.88.

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