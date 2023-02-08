«Салават Юлаев» — ЦСКА: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли

В Уфе в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал на своём льду ЦСКА. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.
Лучшие прогнозы на хоккей.
На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Григорий Панин с передач Артёма Пименова и Данила Алалыкина.
Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.
На 11-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Сергей Плотников с передач Никиты Нестерова и Максима Мамина.
В овертайме победу хозяевам принесла шайба Александра Хмелевски.
Экспресс с коэффициентом 8.05.
Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Ванкувер» с коэффициентом 2.00.
Кучеров: Малкин определённо один из моих любимых хоккеистов.
Прогноз на матч «Даллас» — «Миннесота» с коэффициентом 2.90.
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