«МЮ» — «Лидс»: прогноз Алексея Гасилина на игру АПЛ

Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч перенесенного 8-го тура АПЛ «МЮ» — «Лидс».



Ставка: победа «МЮ» за 1.46.



«Опять мне попался матч АПЛ. Давайте разберу и выиграем вместе. Смотрите, игра перенесённого 8-го тура в середине недели. Cразу смотрим на длину скамейки, «МЮ» сразу в преимуществе, так ещё и домашние стены. Да и вообще «МЮ» сейчас на ходу. В новом году — семь побед, одна ничья с «Кристал Пэлас» и поражение от «Арсенала» (2:3), хотя могли и ничью зацепить, пропустили на последней минуте. В суперформе не только команда, но и лидер Маркус Рашфорд. Он забил девять мячей после ЧМ.



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В атаке помогает Фернандеш. «Манчестеру» нужна эта победа, ведь до злейшего врага «Сити» три очка. Да еще и непонятна ситуация с «Сити». Команду могут наказать, как и «Юве» в Италии, и снять очки. «Арсенал» — первый, но в последнем туре показал, что может оступаться. Плюс команда очень молодая, у игроков нет опыта борьбы за трофеи. В общем, для Манчестера это очень важный матч.



«Лидс» последний матч в чемпионате проиграл «Ноттингему», а до этого прошёл в 1/8 Кубка лиги. Но «Лидс» хочу разобрать по последней игре с «Ноттингем Форест». Просто это самый типичный их матч в чемпионате, и они также играли на выезде. «Лидс» – хорошая команда, которая находится внизу турнирной таблицы. Она любит владеть мячом, создавать моменты, но главная проблема заключается в том, что забить далеко не всегда удаётся. «Лидс» имел преимущество по владению мяча 70 против 30, нанёс вдвое больше ударов, нежели «Ноттингем», но всё равно проиграл со счётом 0:1. Таких матчей у них в этом сезоне очень много. Восстановился Бесфорд и уже успел забить после травмы. Да, он легенда и в Чемпионшипе, где забивал пачками, но АПЛ — уже другой уровень. Сравню со своей любимой Германией, он как Теродде из «Шальке», это короли вторых лиг.



В общем, для «МЮ» очень важна эта игра, а «Лидс» забивать не может, тем более в гостях. Моя ставка — победа «МЮ», — сказал Гасилин.

Экспресс с коэффициентом 8.05.



Прогноз на матч «Анже» — «Нант» с коэффициентом 2.80.



Дзюба и Смольников договорились о подписании контрактов с «Локомотивом».



Прогноз на матч «МЮ» — «Лидс» с коэффициентом 2.00.