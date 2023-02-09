«Трактор» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 9 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Трактор» — «Динамо» (Минск).



Ставка: ничья за 4.00.



«Обе команды в предыдущем туре выиграли. Минчанам это позволило переместиться на седьмое место Западной конференции – практически предел мечтаний «зубров» в текущем сезоне. «Трактор» до зоны плей-офф своей Восточной конференции не добрался, но хотя бы всплыл со дна и теперь находится в трёх очках от восьмого места. И это кажется огромной дистанцией, учитывая, как играют его основные конкуренты, не считая «Барыса».



Лучшие прогнозы на сегодня.



В таких случаях умные люди говорит: мол, смотри, кому очки нужнее. Понятно, что сейчас они нужнее челябинцам, да и играют они дома – в общем, все карты им в руки. Но и минчане, выведенные в чистое поле и приставленные там лбом к стенке, оказались весьма зубастыми и выиграли четыре из шести последних матчей. То есть и в «Трактор» они вцепятся бультерьером, и держаться будут до конца, а не только до середины третьего периода, как было раньше, – физику, похоже, в белорусской команде подтянули.



В общем, как ни крути, но у меня получается ничья в основное время. Потому что именно такой результат удовлетворит обе высокие стороны. Правда, «Трактор» она удовлетворит только в том случае, если дальше получится взять и второе очко. А Минск, полагаю, удовлетворит в любом случае.



Отсюда прогноз: чуть ниже среднего по количеству заброшенных шайб матч с тоталом, не превышающим 7.5. С ничьей в основное время. А вот дальше начнётся интересное…» — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.28.



Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» с коэффициентом 3.50.



Скаутов НХЛ заинтересовал защитник «Торпедо» Конюшков.



Прогноз на матч «Тампа» — «Колорадо» с коэффициентом 2.28.