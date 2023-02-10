«Локомотив» — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.63.



«Локомотив» лишь раз за месяц сумел забросить больше трёх шайб – да и то в матче с главными аутсайдерами лиги из Сочи. У «Динамо» постоянно возникают проблемы во встречах с мотивированными соперниками. В последние три недели у бело-голубых лишь одна победа с разницей более одной шайбы – и опять же над ХК «Сочи».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Поэтому не берите большой тотал. Результативность окажется низкой, меньше четырёх заброшенных шайб на двоих. Спрогнозирую победу «Локомотива». Ярославцы очень не хотят играть в первом раунде с ЦСКА. Для этого надо занимать второе место. Домашний лёд и повышенная мотивация принесут успех команде Никитина. Победа «Локомотива» в матче», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 10.24.



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