«Сент-Луис» — «Флорида»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный обозреватель Виталий Славин дал прогноз на игру чемпионата НХЛ «Сент-Луис» – «Флорида».
Ставка: победа «Сент-Луиса» и ТБ 5.5 за 3.62.
«Сколько критикуют календарь КХЛ, а ведь расписание НХЛ вообще ужас! В это невозможно поверить: если для «блюзменов» это будет только вторая встреча после паузы на Матч звёзд, то для «пантер» — пятая! Причём в Сент-Луисе они сыграют на следующий день после матча в Сент-Поле с «Миннесотой»?!
Лучшие прогнозы на сегодня.
Ясно, что ворота «Флориды» будут защищать разные голкиперы. Но если даже против «диких» выставят Найта, а против «Блюз» — Бобровского, которого признали третьей звездой минувшей недели НХЛ, шансов у гостей – мало. Если не сказать, что вообще нет.
«Сент-Луис» однозначно здорово встряхнуло расставание с многолетним лидером Тарасенко. Плюс вернулся после травмы ведущий нападающий Бучневич.
Недаром «музыканты» прервали серию из пяти поражений, одолев дома в овертайме «Аризону» — 6:5. Три шайбы великолепными передачами организовал именно Павел, но вратарь Биннингтон опять немало чудил.
Потому в предстоящем матче тотал будет высоким – более 5.5. А победит «Сент-Луис». На свежести. На мотивации. Ибо шансы попасть в плей-офф ещё остаются. Но для этого обязательно надо брать свои очки. Тем более на домашней площадке», — сказал Славин.
Экспресс с коэффициентом 8.82.
Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 2.13.
Панарин признан первой звездой игровой недели в НХЛ.
Прогноз на матч «Адмирал» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.20.
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