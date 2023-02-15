«Брюгге» — «Бенфика»: эксперты назвали фаворита матча 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Брюгге» — «Бенфика». Начало игры — в 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех бельгийцев оценен экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры сомневаются, что матч «Брюгге» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.
Экспресс с коэффициентом 8.70.
Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.
Захарян отказался переходить в «Галатасарай».
Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.
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