«Амур» — «Автомобилист»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Амур» и «Автомобилист».

Ставка: ничья в основное время за 3.75.

«Эти команды уже встречались во вторник, и «Амур» выиграл со счётом 3:2.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Причём хабаровчане постоянно вели в счёте: 1:0, 2:1. При этом «Амур» вообще не уступил «Автомобилисту» по броскам (30-29), был лучше по хитам (21-19), по блокам (12-9). Все эти нюансы в итоге сработали.

Что удивительно, «Амур» играет без основного вратаря Евгения Аликина, а также нет лучшего форварда-новичка Никиты Гребёнкина. Виной тому травмы.

Я не уверен, что они вернутся в четверг, но Янис Калниньш достойно защищает ворота «Амура», а в атаке хабаровчане свои две-три шайбы обычно забрасывают.

Понятно, что «Автомобилист» (77 очков) идёт выше в таблице Востока, но «Амур» (67 очков) играет дома, там выше мотивация, и дальневосточная команда отчаянно сражается за место в плей-офф.

Кроме того, при нынешней системе начисления очков обеим командам выгоднее уйти в овертайм, чтобы решать судьбу матча там. Так, каждый клуб получает по одному очку, чтобы потом разыграть ещё одно дополнительное. Это интересный нюанс, да и коэффициент за ничью дают хороший.

Я бы в этом матче взял за 3.75 ставку на то, что эта игра уйдёт в дополнительное время, то есть будет ничья в основное».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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