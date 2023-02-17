«Аугсбург» — «Хоффенхайм»: прогноз на матч 21-го тура Бундеслиги

Представляем вашему вниманию прогноз на встречу в 21-м туре Бундеслиги «Аугсбург» — «Хоффенхайм».

Ставка: победа «Аугсбурга» с форой (0) за 2.02.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

«Хоффенхайм» старается спасти сезон и ради этой цели решился на очередные перемены на тренерской позиции. После защитного стиля Андре Брайтенрайтера, который он так и не привил команде, пришёл бывший специалист из системы Пеллегрино Матараццо. С ним «деревенские» снова должны играть без оглядки на свои ворота, однако в первую очередь ему предстоит добыть первую победу.

Клуб из Зинхайма сейчас обладает самой длинной серией без побед в немецком чемпионате, которая равна 10 матчам. За этот период «Хоффенхайм» не только скатился к зоне прямого вылета, но и восемь встреч подряд пропускал не менее двух мячей. У нового тренера много работы, очень много потерь в составе, и быстро справиться с возрастающим давлением ему не удастся.

«Аугсбург», конечно, тоже не радует болельщиков стабильностью, однако выигрывает хотя бы через раз. В четырёх последних матчах «фуггеры» одержали две минимальные победы при двух поражениях. Особенно ярко проявлял себя форвард Мергим Бериша, который забил два мяча на этом отрезке. Хозяева в более хорошей форме и уступить на своём поле не должны. Возьмём победу «Аугсбурга» с форой (0) с коэффициентом 2.02.

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