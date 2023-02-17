«Аугсбург» — «Хоффенхайм»: прогноз на матч 21-го тура Бундеслиги

Представляем вашему вниманию прогноз на встречу в 21-м туре Бундеслиги «Аугсбург» — «Хоффенхайм».
Ставка: победа «Аугсбурга» с форой (0) за 2.02.
Лучшие прогнозы на Бундеслигу.
«Хоффенхайм» старается спасти сезон и ради этой цели решился на очередные перемены на тренерской позиции. После защитного стиля Андре Брайтенрайтера, который он так и не привил команде, пришёл бывший специалист из системы Пеллегрино Матараццо. С ним «деревенские» снова должны играть без оглядки на свои ворота, однако в первую очередь ему предстоит добыть первую победу.
Клуб из Зинхайма сейчас обладает самой длинной серией без побед в немецком чемпионате, которая равна 10 матчам. За этот период «Хоффенхайм» не только скатился к зоне прямого вылета, но и восемь встреч подряд пропускал не менее двух мячей. У нового тренера много работы, очень много потерь в составе, и быстро справиться с возрастающим давлением ему не удастся.
«Аугсбург», конечно, тоже не радует болельщиков стабильностью, однако выигрывает хотя бы через раз. В четырёх последних матчах «фуггеры» одержали две минимальные победы при двух поражениях. Особенно ярко проявлял себя форвард Мергим Бериша, который забил два мяча на этом отрезке. Хозяева в более хорошей форме и уступить на своём поле не должны. Возьмём победу «Аугсбурга» с форой (0) с коэффициентом 2.02.
Экспресс с коэффициентом 6.24.
Прогноз на матч «Сассуоло» — «Наполи» с коэффициентом 7.30.
«ПСЖ» не пойдёт на всё ради продления контракта с Месси.
Худяков: в «Локомотиве» просто не понимали, что от них требуют немцы.
УЕФА подтвердил факт начисления России баллов за нынешний сезон еврокубков.
- 17 февраля 2023
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
07:45
-
07:15
-
07:00
-
06:45
-
06:20
- 16 февраля 2023
-
22:15
-
21:45
-
21:15
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:30