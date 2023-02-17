Представляем вашему вниманию прогноз на матч 24-го тура Лиги 1 «Осер» — «Лион».

Ставка: победа «Лиона» за 1.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Осер» не отличается стабильностью результатов. После относительно неплохого старта команда захандрила. По итогам шестиматчевой серии без побед руководство клуба отправило в отставку Жан-Марка Фурлана. Вскоре команду принял Кристоф Пеллиссье, сотворивший чудо в «Лорьяне».

Ротация на тренерском мостике имела лишь временный эффект. Специалист взбодрил игроков команды. За четыре тура они набрали пять очков — победили «Аяччо» (1:0), а также сыграли вничью с «Ниццей» (1:1) и «Труа» (1:1). Вскоре команду настиг ещё более глубокий кризис, чем в начале сезона. Бургундцы проиграли в последних шести турах Лиги 1 с суммарным счётом 4:20, а суммарная безвыигрышная серия достигла 10-матчевой отметки.

«Осер» — андердог грядущей встречи. Команда Кристофа Пеллиссье худшая в лиге во многих игровых аспектах. Особенно остро стоит вопрос с надёжностью игры в обороне.

«Лион» по ходу сезона не впечатлял игрой в завершающей стадии — за 23 матча футболисты забили 35 голов, что на 5,39 мяча меньше от количества ожидаемых. Учитывая, что в зимнее трансферное окно состав «ткачей» покинули два важных игрока атакующего механизма — Карл Токо Экамби (4+2) и Тете (6+2) — голевой феерии в выездной встрече с одним из аутсайдером текущего розыгрыша Лиги 1 ожидать не стоит.

Мы бы присмотрелись к ставке на победу гостей за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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