«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть онлайн бесплатно, по какому каналу покажут, трансляция

18 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск.

В прямом эфире матч покажут на телеканале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.50. Шансы красно-синих эксперты оценили коэффициентом 2.80.

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.70.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Экспресс с коэффициентом 7.33.

«Сент-Луис» обменял капитана команды в «Торонто».

Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.60.

Макдэвид первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ.

Третьяк: 50 лет назад я даже не мечтал играть на таком стадионе, как сейчас в Вологде.