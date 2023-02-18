«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть онлайн бесплатно, по какому каналу покажут, трансляция

18 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск.
В прямом эфире матч покажут на телеканале KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.50. Шансы красно-синих эксперты оценили коэффициентом 2.80.
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.70.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.
Экспресс с коэффициентом 7.33.
«Сент-Луис» обменял капитана команды в «Торонто».
Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.60.
Макдэвид первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ.
Третьяк: 50 лет назад я даже не мечтал играть на таком стадионе, как сейчас в Вологде.
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