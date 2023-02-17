«Локомотив» — ЦСКА. Фёдоров продлит эйфорию Ярославля

Никитин посчитал, что армейцы могут заглушить радостные эмоции команды уже в следующей очной встрече. Но всё будет наоборот!

18 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.50. Шансы красно-синих эксперты оценили коэффициентом 2.80.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 18 февраля 2023 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.15, и тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА (18.02.2023)

На 18 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланировано девять встреч регулярного чемпионата. Скучно точно не будет. Отдельное внимание стоит уделить игре ярославского «Локомотива» и ЦСКА. Она пройдёт на льду «Арены-2000» в Ярославле, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Локомотив» в этом сезоне впечатляет. Железнодорожники располагаются на второй строчке на Западе, набрав 88 очков в 65 играх. По-прежнему между тремя командами борьба за второе место не утихает. «Торпедо», идущее третьим, имеет в активе 87 очков, ЦСКА — 86, но оба соперника сыграли по 63 матча.

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При этом ярославцы сейчас идут на серии из пяти побед. Весьма недурно, учитывая, что совсем скоро стартует плей-офф, а команда — в отличной форме, Игорь Никитин провёл отменную работу, но, как покажет себя клуб в плей-офф, загадывать не будем. Впереди трудный и весьма цепкий соперник.

ЦСКА, конечно, в этом сезоне держит высокий уровень, но и соперники сложа руки не сидели. Конкуренция в Западной конференции высокая, при этом подопечные Сергея Фёдорова одержали победы в трёх из шести последних матчей. Как раз накануне армейцы уступили дома «Локомотиву» (1:4).

Единственную шайбу забросил Михаил Григоренко. До этого же клуб обыграл в гостях «Авангард» (2:1 ОТ) и «Динамо» (3:2 Б). Сейчас впереди ответный матч в Ярославле. И здесь у ЦСКА преимущество, так как в трёх из пяти последних встреч подопечные Сергея Фёдорова были сильнее. Пусть и последний раз хозяева одержали победу со счётом 3:1.

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Однако командам осталось сыграть до начала плей-офф всего ничего, вряд ли мы увидим жёсткий хоккей, в планах команд подойти к старту Кубка Гагарина в полной готовности и без потерь. Думается, матч закончится в основное время, а гости постараются вернуть долг за поражение в Москве.

Как минимум железнодорожники могут не проиграть в этой встрече, и к этому добавим тотал больше 3.5 шайбы за 2.20. Коэффициент весьма неплохой, а последняя встреча соперников была с неплохим тоталом. Плюс разность шайб у хозяев 155:113, тогда как у ЦСКА — 188:147. Потому вряд ли во второй встрече соперники закроются в обороне.

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В очных матчах ЦСКА имеет перевес, одержав 36 побед в 62 встречах, тогда как ярославцы выиграли 26. Однако хозяева остаются лучшими в лиге по пропущенным шайбам — в среднем менее двух шайб за встречу, но здесь им это не поможет. Матч обещает быть интересным!

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 18 февраля 2023 года

Обе команды проводят неплохой сезон и делят места в верхней части турнирной таблицы Западной конференции. Их разделяет всего два очка, а поражение в последней очной встрече лишь раззадорит армейцев. Желая взять реванш и вплотную приблизиться к сопернику, а может, даже обогнать его, ЦСКА может наделать ошибок. Пользоваться ими прекрасно умеют железнодорожники. Ставим на то, что «Локомотив» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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