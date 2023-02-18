Прогноз Анатолия Емелина на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предлагает свою ставку на матч КХЛ «Локомотив» – ЦСКА.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.64.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«В текущей регулярке принципиальные соперники рубятся в кость, как в плей-офф. У каждой команды по две победы. В среду в Москве «Локомотив» уверенно разобрался с армейцами. Кажется, что на данном отрезке команда Никитина готова получше. ЦСКА в последнем месяце смотрится как-то серовато. Лишь одна яркая уверенная победа, да и та над «Куньлунем».

В Ярославле самоотдача хозяев будет ещё выше, а с учётом их преимущества в функционале, не сомневаюсь в победе «Локомотива». Но ни в коем случае не берите большой тотал. В среду армейцы развалились в третьем периоде, и такую ошибку они вряд ли повторят.

Значит, будет классическое «перетягивание каната на льду» и максимум четыре заброшенные шайбы. Тотал матча меньше 4.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.60.

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