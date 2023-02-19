«Локомотив» — ЦСКА: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал московский ЦСКА.
Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).
Первый период прошёл без голов. На 34-й минуте Михаил Григоренко с передачи Максима Мамина вывел армейцев вперёд.
За 50 секунд до завершения второго игрового периода Павел Красковский сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Александр Полунин и Александр Елесин.
Победу армейцам в овертайме принёс Михаил Григоренко, оформивший дубль.
Отметим, что до этой встречи «Локомотив» трижды в сезоне обыграл ЦСКА (3:2 Б, 3:1, 4:1) и дважды уступил (2:3, 1:2 ОТ).
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 22 февраля в Омске сыграет с «Авангардом». ЦСКА 20 февраля примет «Торпедо».
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Юкка Ялонен рассказал, как им пыталось манипулировать руководство СКА.
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