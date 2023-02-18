СКА — «Трактор». Бурдасов нужен как воздух!

Нападающий переведён из списка травмированных и даже отправился с командой в гостевое турне. Он должен помочь выйти в плей-офф.

19 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Трактор». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.65. Победа челябинцев по итогам 60 минут оценивается в 5.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Трактор» 19 февраля 2023 года

Букмекеры не считают, что встреча СКА — «Трактор» получится результативной: тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.86, а тотал больше 5.5 шайбы — за 2.13. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 5.05. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Трактор» (19.02.2023)

Подходит к концу регулярный чемпионат КХЛ. 19 февраля в Санкт-Петербурге СКА сыграет с «Трактором» на площадке «Ледового дворца». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 17:00 мск.

СКА выиграл Кубок Континента. Это важное достижение для клуба, который пошёл перед стартом сезона на серьёзные изменения в составе. Менеджменту армейцев удалось собрать молодых и перспективных игроков. Они с мотивацией провели чемпионат и не оставили сомнений в своём превосходстве над конкурентами.

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Вместе с тем игра подопечных Романа Ротенберга оставляет двойственное впечатление. Атакующая линия стабильно набирает очки практически в каждой встрече. Прирождённые снайперы Дмитрий Яшкин и Марат Хайруллин записали в актив 55 и 54 очка соответственно, но вот к обороне СКА есть много вопросов.

По пропущенным шайбам в равных составах (104) армейцы занимают лишь девятое место в лиге. Если сравнить показатели СКА с лучшим клубом по игре в обороне — «Локомотивом» — то разница впечатляющая. На 37 шайб меньше позволили забросить сопернику железнодорожники. Не будем забывать и про историю с голкиперами, которые не так надёжны.

Тем не менее в последней игре с беспомощной в атаке «Сибирью» Николаев записал в актив «сухарь». Победа с минимальным счётом 1:0 стала для СКА четвёртой в сезоне без пропущенных шайб. Порадовал тренерский штаб армейцев Гусев. Форвард после показательного отстранения от нескольких матчей был мотивирован и отметился результативной передачей.

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«Трактор» решил не отставать от лидера Запада и также обошёлся без пропущенных шайб во встрече с «Сочи». «Белые медведи» выиграли со счётом 5:0. Хорошо сыграла вся команда, равномерно распределив нагрузку по заброшенным шайбам по атакующим звеньям.

Должно придать уверенности гостям возвращение к тренировкам лучшего бомбардира клуба Бурдасова. Его голевое чутьё может стать важным фактором в борьбе за место в плей-офф. Пока «Трактор» отстаёт от расположившегося на восьмой строчке «Нефтехимика» на два очка, но у него один матч в запасе.

СКА и «Трактор» провели 30 личных встреч. Большое преимущество на стороне хозяев: у армейцев 22 победы, а челябинцы записали в актив восемь выигранных матчей. Разница заброшенных шайб 108:59 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

Удивительно, но «Трактор» довольно успешно выступает в Санкт-Петербурге. Команда не проиграла в трёх последних матчах по итогам 60 минут (две победы и ничья). Учитывая мотивацию «белых медведей», предлагаем изучить ставку на победу «Трактора» с форой (+1) за коэффициент 2.07.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Трактор» 19 февраля 2023 года

Хоккеисты СКА явно перешли на энергосберегающий режим в матчах регулярного чемпионата. Все задачи решены, а риск получить травму перед турниром плей-офф существует. Для «Трактора» же нет другого результата, кроме победы. Можно сказать, что для клуба из Челябинска кубковый турнир уже начался.

Ставка: победа «Трактора» с форой (+1) за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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