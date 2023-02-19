«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный телекомментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.99.
«Тоттенхэм» в последнее время бросает то в жар, то в холод. Выступая второй раз в этом сезоне АПЛ без Уго Льориса, «шпоры» не сумели победить в гостях. Судя по всему, с «Вест Хэмом» снова придётся играть резервному голкиперу Фостеру. Если «Тоттенхэм» ставит целью на сезон завоевание путёвки в Лигу чемпионов, то «молотобойцы» пытаются уйти подальше от зоны вылета.
После чёрной серии из семи матчей без побед «Вест Хэм» сумел остановить падение и уже три встречи кряду не проигрывает. Для «Тоттенхэма» молотобойцы являются исторически удобным соперником. В рамках АПЛ в очных играх у шпор 25 побед, а у молотобойцев 17.
На своём поле «Тоттенхэм» имеет подавляющее преимущество в личных встречах — 14 побед против пяти у соперника. В трёх последних очных играх на поле «Тоттенхэма» было забито в общей сложности 12 мячей. Думаю, что и на этот раз команды не изменят традиции и покажут результативный футбол».
Экспресс с коэффициентом 11.82.
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Прогноз на матч «Барселона» — «Кадис» с коэффициентом 3.50.
Прогноз на матч «Рома» — «Верона» с коэффициентом 2.45.
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