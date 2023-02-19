«Барселона» — «Кадис»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Примеры

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Барселона» – «Кадис».
Ставка: победа «Барселоны» всухую за 1.78.
«22-й тур чемпионата Испании. «Барселона» идёт в Примере с комфортным преимуществом в восемь очков. «Кадис» борется за выживание неподалеку от зоны вылета.
Конечно, гости постараются дать бой «Барсе», но команда забивает мало.
Поэтому очень сложно предположить, что «Барселона» (которая в 21 матче пропустила всего семь голов) даст сопернику забить.
С другой стороны, я не жду яркого матча. Потому что в четверг сине-гранатовые провели тяжелейшую игру с «Манчестер Юнайтед». Было отдано много сил. К тому же к травмированным Бускетсу и Дембеле добавился Педри. Всё это ключевые игроки.
Думаю, что «блауграна» победит, но вряд ли это будет яркая игра. Скорее всего, нас ждёт очередная трудовая победа со счётом 1:0.
Хотя есть вероятность, что Левандовски начнёт забивать и получится 2:0. Больше всего мне нравится прогноз на то, что «Барселона» победит и не пропустит».
Экспресс с коэффициентом 11.82.
Фернандес: будет здорово, если Смолов уедет в Европу.
Россиянин — призёр чемпионата Южной Америки.
Прогноз на матч «Барселона» — «Кадис» с коэффициентом 3.50.
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