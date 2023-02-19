«Барселона» — «Кадис»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Примеры

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Барселона» – «Кадис».

Ставка: победа «Барселоны» всухую за 1.78.

«22-й тур чемпионата Испании. «Барселона» идёт в Примере с комфортным преимуществом в восемь очков. «Кадис» борется за выживание неподалеку от зоны вылета.

Конечно, гости постараются дать бой «Барсе», но команда забивает мало.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поэтому очень сложно предположить, что «Барселона» (которая в 21 матче пропустила всего семь голов) даст сопернику забить.

С другой стороны, я не жду яркого матча. Потому что в четверг сине-гранатовые провели тяжелейшую игру с «Манчестер Юнайтед». Было отдано много сил. К тому же к травмированным Бускетсу и Дембеле добавился Педри. Всё это ключевые игроки.

Думаю, что «блауграна» победит, но вряд ли это будет яркая игра. Скорее всего, нас ждёт очередная трудовая победа со счётом 1:0.

Хотя есть вероятность, что Левандовски начнёт забивать и получится 2:0. Больше всего мне нравится прогноз на то, что «Барселона» победит и не пропустит».

Экспресс с коэффициентом 11.82.

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Россиянин — призёр чемпионата Южной Америки.

Прогноз на матч «Барселона» — «Кадис» с коэффициентом 3.50.

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