«Атлетик» Бильбао — «Жирона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» Бильбао – «Жирона» в 23-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Атлетика» за 1.75.

«Атлетик» Бильбао будет принимать «Жирону», которая в последнем матче всю обойму расстреляла. Она открывала предыдущий тур и выиграла у «Альмерии» — 6:2. Какой-то феноменальный футбол и КПД «Жирона» показала. Но сейчас мы говорим про соперника несколько иного уровня и возможностей. Бильбао дома против «Жироны» — это совсем другой коленкор.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока между этими командами за историю личных встреч не было ни одного ничейного результата. Если посмотреть последние 6 игр, то у «Атлетика» и «Жироны» тоже нет ничьих. Чисто математически можно попробовать сыграть ничью, но, когда команды встречались в Бильбао, «Атлетик» неизменно выигрывал, причем всухую.

Можно попробовать и здесь сыграть победу басков всухую за хороший коэффициент выше «двойки», но, учитывая, что «Жирона» много забивает, я бы просто сыграл победу хозяев. «Жирона» вроде бы все расстреляла в прошлом туре, но, может быть, что-то еще и осталось, хотя в двух последних гостевых встречах (с «Кадисом» и «Вильярреалом») она не забивала. «Атлетик» у себя играет очень мощно. Чуть ему не повезло в предыдущем туре против «Атлетико» Мадрид (0:1), тогда на поражение не наиграли, но Гризманн свое дело сделал. А на эту встречу мой прогноз – победа «Атлетика» за 1,75», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.31.

Прогноз на матч «Милан» — «Аталанта» с коэффициентом 3.30.

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