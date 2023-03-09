«Рома» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рома» – «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2 за 1.90.

«Не забываем мы и про Лигу Европы. Там матчи плей-офф – 1/8 финала. Начинаем с поездки в Рим, где «Рома» будет принимать «Реал Сосьедад». «Рома» уже играла с испанской командой на групповой стадии, это был «Бетис». Не всегда удачно для римлян складывались эти матчи. Дома «Рома» проиграла – 1:2, но выглядела неплохо.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Много времени с того матча утекло. Сейчас «Рома» делает акцент на Серию А. В последнем туре было много сил и энергии затрачено на победу над «Ювентусом» (1:0). Может быть, состав будет подкорректирован под «Реал Сосьедад». А сам «Сосьедад» просто забыл, как забивать. В последних матчах ему с большим трудом даются забитые мячи. И ничья с «Кадисом» (0:0) была, и поражение от «Валенсии» (0:1). В общем, я веду к тому, что, скорее всего, матч будет «низовым». «Рома» упрётся, выстроит свои «капканы», как это было с тем же «Ювентусом», и «Сосьедаду» будет максимально сложно.

Я бы здесь сыграл «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.5. Но это совсем скромненько. Рассмотрю «тотал меньше 2 мячей с расходом» за 1.9. Моуринью – опытный, проверенный, прожжённый еврокубковый боец. Он знает, что в первом матче обязательно надо сыграть надёжно от обороны, а в ответном, возможно, будут какие-то более авантюрные ходы, когда надо будет рисковать», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 5.98.

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