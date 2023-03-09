«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги Европы

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Бетис».

Ставка: победа «МЮ» в первом тайме и матче за 2.02.

«После триумфа над «Барселоной» «МЮ» получил семь мячей от «Ливерпуля». Это просто невероятная история, которая найдёт своё отражение в Лиге Европы, в матче с «Бетисом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бетис» — команда крепкая, находится в верхней части таблицы чемпионата Испании, а на выезде не проигрывает с середины января. В общем, «Бетис» приезжает в хорошей форме, тем более что вы знаете, как совсем недавно эта команда сыграла с мадридским «Реалом».

Дела «МЮ» после 0:7 совсем плохи. Тен Хаг на следующий день приехал на тренировку в семь утра, а через 20 минут уже и футболисты все подтянулись. Там сейчас творится просто ад, а в такой ситуации нужна только победа, победа уверенная и яркая. Но и она вряд ли закроет ужас недавнего поражения, так как он на всю жизнь, а победа над «Бетисом» — это всё в порядке вещей.

Для «Бетиса» очень плохо, что приходится играть с «МЮ» после такого разгрома у соперника. Поэтому возьму победу «Юнайтед в первом тайме и матче», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 5.98.

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