«МЮ» — «Бетис». Как тен Хаг оправдается за неприличные 0:7?

9 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Бетис». Начало игры – в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47, а успех «Бетиса» оценивается аналитиками в 7.90. Ничья доступна за 5.10.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Бетис» 9 марта 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.28, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.77. На гол «Манчестер Юнайтед» дают коэффициент 1.08, а гол «Бетиса» оценивается в 1.72. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала ЛЕ «Манчестер Юнайтед» — «Бетис» (09.03.2023)

«Манчестер Юнайтед» стал участником, пожалуй, самого обсуждаемого матча выходных в Европе. Приехав в Ливерпуль на легендарный стадион «Энфилд», «красные дьяволы» потерпели своё самое крупное поражение за 92 года. «Ливерпуль» деклассировал принципиального соперника со счётом 7:0.

В составе «МЮ» провалились сразу несколько игроков — свою порцию критики получили Люк Шоу, Бруно Фернандеш и Антони. Впервые за шесть матчей в АПЛ ушёл без гола с поля лучший бомбардир «МЮ» Маркус Рашфорд. Однако столь большие цифры на табло – во многом на совести Давида де Хеа.

Карасёв: решение ФИФА не приглашать российских судей — политика.

Испанский вратарь пропустил семь голов из восьми ударов в створ. По данным одной авторитетной компании, согласно продвинутой статистике PSxG, де Хеа пропустил на четыре мяча больше, чем мог бы отразить голкипер его уровня, если опираться на сложность и угол ударов, а также на позицию соперников. Однако «Ливерпуль» всё равно наиграл на разгромный счёт, пусть он мог бы быть и не таким унизительным.

Результат этого матча – огромный удар по самолюбию тренера Эрика тен Хага, который был спокоен в общении с журналистами, однако после этого достаточно гневно донёс команде своё недовольство этим безвольным поражением. Сообщается, что голландский специалист уже привлёк спортивных психологов, чтобы избежать тяжёлых последствий этой игры.

Поражение в матче с «Ливерпулем» прервало для «МЮ» серию из 11 беспроигрышных матчей, в которых было зафиксировано девять побед и два ничейных результата. При этом на своём стадионе подопечные тен Хага не проигрывают в 20 встречах во всех турнирах, 18 матчей завершились победой. В 15 играх подряд на «Олд Траффорд» хозяева поля забивают не менее двух мячей.

Павлюченко: Головин и Миранчук обязаны приехать в сборную России.

Примечательно, что последней командой, обыгравшей «Юнайтед» на этом стадионе, был испанский клуб «Реал Сосьедад». Это была игра 1-го тура Лиги Европы. В нападении в основном составе на ту встречу выходили Криштиану Роналду, которого уже нет в клубе, и Энтони Эланга, который ныне является завсегдатаем скамейки запасных.

Манчестерцам везёт на клубы из Ла Лиги в еврокубках. Предстоящая встреча будет уже 14-й игрой с испанской командой за последние три сезона. Баланс успехов в пользу «МЮ» – семь побед, четыре ничьих и два поражения. Последнее пополнение этой статистики произошло в недавних матчах с «Барселоной» – 2:2 в гостях и 2:1 дома.

Так совпало, что во время паузы на чемпионат мира «Манчестер Юнайтед» гостил у «Бетиса» и уступил в товарищеском матче со счётом 0:1. Однако в той декабрьской встрече англичане сыграли резервным составом, тогда как у соперника хватало игроков основы.

Нынешний «Бетис» в хорошей форме. В Лиге Европы команда Мануэля Пеллегрини заняла уверенное первое место в группе с «Ромой» Жозе Моуринью, опередив также крепкий болгарский «Лудогорец». В чемпионате Испании зелёно-белые снова претендуют на еврокубки, занимая пятое место.

Не так давно клуб пережил спад в результатах, но снова вернулся на победную тропу – три победы подряд в чемпионате и нулевая ничья с «Реалом». Однако у «Бетиса» не всё в порядке с обороной – до матча с мадридцами, которые переживают временный игровой кризис, футболисты пропустили восемь мячей в четырёх встречах.

Бушманов: все 10 футболистов «Спартака» заслужили вызова в сборную России.

«Бетис» и рад бы сыграть на «Олд Траффорд» от обороны, но для «МЮ» это будет даже более комфортный сценарий. Свои болельщики, жаждущие сатисфакции, придадут команде сил, чтобы не просто выиграть, а сделать это так, как это чаще всего бывало на домашних играх в сезоне – с тоталом больше 2.5 мяча. Поставить на эту комбинацию из двух событий можно за 2.06.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Бетис» 9 марта 2023 года

«Бетис» хорошо сыграл с «Реалом», но второй матч подряд такой трюк не пройдёт. Испанцам не повезло приехать в Манчестер через четыре дня после позора, который пережил «МЮ» в Ливерпуле, проиграв с аномальным счётом 0:7. Желание реабилитироваться и хоть как-то загладить вину перед болельщиками и тренером будет зашкаливать у каждого футболиста в красной футболке. Победа «МЮ» необязательно будет крупной, но результативной.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 мяча за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 6.78.

Спортивный директор «Локомотива» рассказал о зарплате Дзюбы.

Прогноз на матч «Байер» — «Ференцварош» с коэффициентом 2.42.

Вадим Евсеев — о Малкоме и Клаудиньо: пусть русский язык выучат.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Арсенал» с коэффициентом 4.10.