Прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто».

Ставка: ТБ 6.5 за 2.36.

Вопреки позициям команд в таблице Восточной конференции, сейчас они идут равным ходом. Неудивительно, что эксперты не берутся называть фаворита их очного матча. «Торонто» четыре последних матча провёл не слишком убедительно и лишился шансов в ближайшее время подняться в тройку сильнейших. Команда Шелдона Кифа смогла одержать всего одну победу в основное время над «Каролиной» (5:2).

Лучшие прогнозы на сегодня.

У канадцев по-прежнему заметен значительный перекос в сторону атаки, которая во главе с Остоном Мэттьюсом забрасывает в среднем больше трёх шайб за встречу. При этом на выезде у «Торонто» дела обстоят не так хорошо – в пяти предыдущих играх две победы за 60 минут времени. «Айлендерс» в данный момент смотрятся не хуже и уверенно движутся к цели.

Выше седьмого места подняться хозяевам будет почти нереально, так как отрыв уже слишком большой, но сохранить свою позицию должны. «Нью-Йорк» добился пяти побед в семи недавних матчах, и лишь одна из них была в овертайме. При этом на данном отрезке он забивал минимум по три гола, а за охрану собственных ворот отвечает голкипер Илья Сорокин. Стоит ждать результативной игры, а тотал больше 6.5 шайбы идёт с коэффициентом 2.36.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

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