«Ак Барс» — «Адмирал»: ставка Владимира Плющева на игру Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал».

Ставка: победа «Адмирала» в матче за 3.00.

«Казанский клуб лидирует в этой серии с солидным преимуществом – 3:1. И перед шестой игрой у себя на льду хоккеисты «Ак Барса» могут чувствовать себя уверенно. Однако все свои матчи подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли с минимальным преимуществом (3:2, 2:1), а последнюю победу команда одержала в «овертайме» (2:1 (1ОТ). Это говорит о максимально возможном равенстве соперников.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Адмирал» выиграл всего одну встречу. И тоже в овертайме – 1:0 (1ОТ). Команда Леонида Тамбиева не побеждала в этом противостоянии в гостях, но мы помним, как «моряки» прошли в предыдущем раунде «Салават Юлаев», обыграв грозного соперника на его льду дважды в овертайме – 2:1 и 4:3. Вот и сейчас «Адмирал» может как минимум продлить серию с «Ак Барсом».

Результативность в этой паре невысокая, что на руку команде с берегов Тихого океана. А в овертайме она играть умеет – две победы в текущем плей-офф над уфимцами и одна над «Ак Барсом». Так что «Адмирал» должен победить за пределами трёх периодов и продолжит писать клубную историю. Победа «Адмирала» в матче», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 7.30.

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