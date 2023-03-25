Испания — Норвегия: ставка Александра Мостового на матч отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч квалификации чемпионата Европы Испания — Норвегия.

Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.09.

«Сборная Испании не сумела показать высокого качества игры на недавнем Чемпионате мира в Катаре и в 1/8 финала уступила в серии послематчевых пенальти команде Марокко. Это привело к смене наставника, и теперь «фурии роха» предстоит вновь доказывать свою состоятельность в отборочном цикле. Группа у испанцев подобралась очень удобная и предстоящий оппонент является, пожалуй, самым серьезным из всех команд. Это должно добавить мотивации футболистам, которые попытаются стартовать с уверенной победы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается Норвегии, то сборная не попала в Катар и не лучшим образом сыграла в Лиге Наций, став лишь второй по итогу и пропустив вперед сербов. В контрольных спаррингах норвежцы переиграли не самую крепкую Ирландию и не смогли выиграть у Финляндии, что не внушает оптимизма. Магия Эрлинга Холанда вполне может и не сработать в противостоянии с таким грозным оппонентом, учитывая, что настрой противника будет запредельным.

На мой взгляд, в этой паре все передельно понятно и ждать особой сенсации не стоит. Испания на порядок сильнее норвежцев по всем параметрам, играет дома и будет нацелена исключительно на крупный выигрыш. Да, гости вполне могут составить конкуренцию в отдельных эпизодах, но вряд ли им хватит ресурсов сохранить свои ворота на замке, и я считаю, что Норвегия крупно уступит по итогу», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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