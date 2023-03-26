Россия — Ирак: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч 26 марта

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на товарищеский матч Россия — Ирак.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.46.

«Наконец-то наша сборная сыграет дома. На хорошем стадионе уже ничего не должно помешать нам показать хорошую игру.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Против Ирана Россия разочаровала, но Карпин отметил, что в игре с Ираком состав будет другой. Хочется надеяться, что он будет сильнее. Футболисты наконец-то покажут самоотдачу, которую все болельщики уже хотят увидеть.

Сборная Ирака — это не тот соперник, которого мы должны бояться. С первых минут должен быть агрессивный футбол. Надо уже забивать. Если на этот раз сборная не покажет хорошую игру, результат и не докажет, почему именно эти футболисты должны играть, то будет просто провал. Уже отступать некуда. Нельзя допускать таких результатов.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи 26 марта 2023, воскресенье. 18:00 МСК Россия Не начался Ирак Кто победит в основное время? П1 X П2

Дам на этот матч два прогноза. В первую очередь — победа России с форой (-1.5). Второй прогноз — тотал России больше 2.5 мяча. Можно рискнуть, потому что пора уже забивать много», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 8.97.

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