«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч второго раунда Кубка Гагарина «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 3.70.

«За время, прошедшее от добыковских времен, мы уже как-то отвыкли от совсем незабивающего ЦСКА. Но «Локомотив» заставил нас привыкать заново. «Локомотив» может… Но может ли он выиграть у красно-синих три матча подряд? В это, честно говоря, верится с большим трудом. Точнее, совсем не верится в то, что ЦСКА способен проиграть три матча подряд (из которых два домашние) кому бы то ни было.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По сути, в пятом матче сработал фактор «расстрельной команды». «Локомотив» стоял на краю пропасти, а ЦСКА ещё нет – это в итоге и сработало. Да и вообще армейцы были уж чересчур спокойны, как будто от матча не зависело совсем ничего. За это, собственно говоря, и поплатились.

Но «расстрельный» фактор сохранится у ярославцев и в следующем матче, и вообще до конца серии, тогда как у ЦСКА в Ярославле его снова не будет. Означает ли это, что армейцы проиграют ещё раз? В принципе могут, потому что в этой серии всё на тоненького. Могут, но не должны. Уверен, что и в части мотивационной составляющей Сергей Фёдоров внесёт в игру определённые коррективы.

Нас снова ждёт весьма нерезультативный хоккей с тоталом, не превышающим 5.5. Только на этот раз отстаивать преимущество в одну шайбу будет не «Локомотив», а ЦСКА. И точно так же, как ранее железнодорожники, армейцы его тоже отстоят — и серию закончат. Чтобы отправиться к отдохнувшему и полностью восстановившемуся СКА. Но это уже тема совсем другого разговора», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.59.

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