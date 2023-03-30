«Айнтрахт» — «Бохум»: прогноз на матч Бундеслиги 31 марта

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Бохум».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Айнтрахт» снова в лёгком кризисе. Для команды Оливера Гласнера привычное дело, когда за серией успешных матчей следуют регулярные потери очков. Вот и сейчас «орлы» не могут вернуться на свой уровень, оставаясь без побед на протяжении четырёх туров подряд. Календарь на этом отрезке был не самым простым, но добиться большего франкфуртцы были должны — хотя бы в играх с «Вольфсбургом» и «Штутгартом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь они в сложном положении. Отставание от Лиги чемпионов увеличилось до шести очков, а конкуренты позади всего на расстоянии двух. Хорошая новость для хозяев состоит в том, что дома они выступают уверенно – не проигрывают в семи матчах подряд, в которых лишь дважды потеряли очки. Кроме того, возвращается в строй лучший бомбардир команды Рандаль Коло Муани, что также должно добавить игре искры.

«Бохум» недооценивать нельзя, так как он всеми силами цепляется за спасительное место. Рурский клуб одержал до перерыва на матчи сборных две победы подряд, не пропустив ни одного мяча – с «Кёльном» и «РБ Лейпциг». Успех в игре с «козлами» стал для него первым на выезде в нынешнем сезоне, однако в целом в гостях «Бохум» очень плох. «Айнтрахт» исторически успешен в играх с «Бохумом» дома, поэтому своего добьётся. Основной ставкой возьмём «обе забьют» за 1.84.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

Энрике может сменить Гвардиолу на посту главного тренера «Манчестер Сити».

Марсело Бьельса близок к назначению на пост главного тренера сборной Уругвая.

Больше Головина в «Монако» получает лишь один футболист.