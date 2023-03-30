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«Айнтрахт» — «Бохум»: прогноз на матч Бундеслиги 31 марта

«Айнтрахт» — «Бохум»: прогноз на матч Бундеслиги 31 марта
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Бохум».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Айнтрахт» снова в лёгком кризисе. Для команды Оливера Гласнера привычное дело, когда за серией успешных матчей следуют регулярные потери очков. Вот и сейчас «орлы» не могут вернуться на свой уровень, оставаясь без побед на протяжении четырёх туров подряд. Календарь на этом отрезке был не самым простым, но добиться большего франкфуртцы были должны — хотя бы в играх с «Вольфсбургом» и «Штутгартом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь они в сложном положении. Отставание от Лиги чемпионов увеличилось до шести очков, а конкуренты позади всего на расстоянии двух. Хорошая новость для хозяев состоит в том, что дома они выступают уверенно – не проигрывают в семи матчах подряд, в которых лишь дважды потеряли очки. Кроме того, возвращается в строй лучший бомбардир команды Рандаль Коло Муани, что также должно добавить игре искры.

Германия - Бундеслига. 26-й тур
31 марта 2023, пятница. 21:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Не начался
Бохум
Бохум
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бохум» недооценивать нельзя, так как он всеми силами цепляется за спасительное место. Рурский клуб одержал до перерыва на матчи сборных две победы подряд, не пропустив ни одного мяча – с «Кёльном» и «РБ Лейпциг». Успех в игре с «козлами» стал для него первым на выезде в нынешнем сезоне, однако в целом в гостях «Бохум» очень плох. «Айнтрахт» исторически успешен в играх с «Бохумом» дома, поэтому своего добьётся. Основной ставкой возьмём «обе забьют» за 1.84.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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