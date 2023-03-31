Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» с коэффициентом 2.39

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Зенит» — «Урал».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.39.

В прошлом туре «Зенит» не смог воспользоваться осечками преследователей и проиграл ЦСКА. Случилось это сразу после вылета из Кубка России от «Динамо». Такие результаты петербуржцев наталкивают на мысли, что команда во второй части сезона пока не смогла нащупать свою игру и набрать оптимальную форму.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Урал» шёл на серии из 16 матчей без поражений, пока в прошлом туре под самый занавес игры его не смогло дожать московское «Динамо». Несмотря на поражение, упрекнуть команду Виктора Гончаренко не в чем. По игре «Урал» смотрелся достойно, но не смог реализовать свои моменты и немного потерял в концентрации, за что и поплатился.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур 01 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Во второй части сезона «Урал» подтянул игру в обороне и ощутимо сбавил в результативности. Только в двух из шести матчей гости смогли пробить тотал 2.5 мяча. У «Зенита» в последних двух матчах с голами и реализацией моментов тоже было туго. «Урал» может оказать серьёзное сопротивление лидеру, но зрелищность матча от этого пострадает. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 2.39.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

Дюков допустил возможность выхода РФС из УЕФА.

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком марта в Серии А.

С «Ювентуса» могут снять ещё 25 очков в чемпионате Италии.