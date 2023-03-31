Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 1 апреля

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.45.

Красно-белые продемонстрировали хорошие результаты в контрольных матчах во время зимних сборов. Подопечные Гильермо Абаскаля выиграли в четырёх встречах и дважды сыграли вничью, при суммарном счёте 12:3. Они в ударной форме подошли к старту весенней части сезона.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» без проблем прошёл «Локомотив» в 1/4 финала Кубка России, но откровенно разочаровывает результатами в РПЛ, провалившись в обороне. «Урал» (2:2), «Факел» (3:2) и «Оренбург» (0:2) забили по два гола и слегка поумерили чемпионские аппетиты московского клуба. Сейчас коллектив Гильермо Абаскаля располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

За счёт игрового прогресса в атакующем аспекте москвичи могут нивелировать грубые ляпы обороны. Мотивированный Руслан Литвинов и набравший превосходные игровые кондиции Квинси Промес после возобновления клубного сезона заработали 4 (2+2) и 5 (4+1) очков по системе «гол+пас» соответственно.

Подопечные Сергея Ташуева хорошо выступают при своих болельщиках, но значительно убедительнее вдали от дома — шесть побед в 10 матчах. «Ахмат» играет от высокой обороны с акцентом на позиционный прессинг. Команда активно играет у ворот соперников. Футболисты выполняют по 14,1 удара, из которых 5,1 в створ ворот, и демонстрируют завидную реализацию — забили 31 мяч, что на 5,15 гола больше от количества ожидаемых (xG). Недооценивать грозненский клуб не стоит.

Рекомендуем ставку на победу «Спартака» с форой (-1) мяча за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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