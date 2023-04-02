«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: ничья за 3.40.
«Ньюкасл» примет дома «Манчестер Юнайтед» в очередном туре АПЛ. Не думаю, что «красным дьяволам» тут достанутся три очка. «Сороки» в этом сезоне хорошо выступают — особенно дома они способны противостоять любому сопернику.
До паузы на матчи сборных «Ньюкасл» снова набрал ход. Ранее клуб потерпел несколько неудач. Однако в двух турах «сорокам» удалось обыграть «Вулверхэмптон» (2:1) и «Ноттингем Форест» (2:1). В таблице команда Хау всё ещё идёт в зоне еврокубков, на пятой строчке. Отставание от «Тоттенхэма» составляет всего два очка.
А вот «Манчестер Юнайтед» пару раз потерял очки в прошлом месяце. После разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:7) последовала неуверенная ничья с «Саутгемптоном» (0:0). Но зато в еврокубках команда тен Хага добилась успеха, выбив «Бетис», а в Кубке Англии — «Фулхэм». Сейчас «Юнайтед» выступает сразу в нескольких турнирах.
В АПЛ же «Манчестер Юнайтед» всё ещё идёт в топ-4, на третьей строчке. Однако позиции у клуба не такие крепкие. Тот же «Ньюкасл» уступает команде только три очка.
Я не думаю, что «Ньюкасл» сегодня проиграет. У себя дома «сороки» выступают очень прилично. А у «Юнайтед» много игроков основного состава участвовали в матчах сборных. Так что подопечные тен Хага выйдут на поле не в самом свежем состоянии», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 18.20.
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