«Ньюкасл Юнайтед» — «МЮ». Эрик тен Хаг готов лучше Эдди Хау

2 апреля состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры – в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ньюкасла» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40, а шансы «МЮ» оцениваются аналитиками в 2.87. Ничья доступна за 3.50.

Экспресс с коэффициентом 8.04.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» 2 апреля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.94, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.92. На гол «Ньюкасла» дают коэффициент 1.26, а гол гостей оценивается в 1.32. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» (02.04.2023)

Расписание 29-го тура АПЛ таит в себе сразу несколько интригующих матчей. В одном из них на стадионе «Сент-Джеймс Парк» футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» попробует взять реванш у команды, которая недавно лишила его возможности завоевать первый за 58 лет трофей. В гости приезжает обладатель Кубка лиги «Манчестер Юнайтед».

В том самом знаковом для «Ньюкасла» матче, который состоялся 26 февраля на лондонском стадионе «Уэмбли», Каземиро и Маркус Рашфорд забили по одному мячу и принесли победу «МЮ». Интересно, что оба важных для «красных дьяволов» футболиста могут пропустить ближайшую встречу.

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Каземиро точно не сыграет. Бразилец продолжает отбывать четырёхматчевую дисквалификацию, и для «МЮ» это большая потеря в центре поля. Нападающий Маркус Рашфорд пропустил из-за травмы матчи сборной Англии, но Эрик тен Хаг очень надеется, что лучший бомбардир его команды сможет выйти на поле.

Перед паузой на матчи сборных «МЮ» пребывал в отличной форме – 12 побед в последних 16 матчах при трёх ничейных результатах и одном поражении во всех турнирах. Правда, это одно поражение вышло болезненным – выезд в Ливерпуль к своему самому принципиальному сопернику закончился настоящим фиаско – 0:7.

После этого Эрик тен Хаг встряхнул команду в раздевалке и на тренировках, но это дало лишь частичный эффект – в 1/8 финала Лиги Европы под горячую руку попался испанский «Бетис» (4:1 и 1:0). Также был оформлен выход в полуфинал Кубка Англии в матче с «Фулхэмом» (3:1), а вот игра чемпионата с «Саутгемптоном» закончилась нулевой ничьей.

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Некоторый дисбаланс в работу Эрика тен Хага, само собой, внесла международная пауза. Сразу 14 футболистов «Манчестер Юнайтед» были вызваны в сборные своих стран.

«Ньюкасл» недосчитался четырёх футболистов, из которых только двое являются игроками стартового состава. Среди них защитник Киран Триппьер и нападающий Александер Исак.

В составе «Ньюкасла» действительно не хватает больших звёзд, но Эдди Хау сколотил неплохую команду, которая всё ещё претендует на место в Лиге чемпионов по итогам сезона. До идущего четвёртым «Тоттенхэма» всего два очка при двух играх в запасе.

В рядовой ситуации находящийся в неплохой форме «МЮ» легко мог бы выиграть матч у соперника, который потерял стабильность. Однако игры сборных и дисквалификация Каземиро могут помочь «Ньюкаслу» зацепить очки. Поэтому осторожно поставим на гостей с форой (0) с коэффициентом 2.17.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» 2 апреля 2023 года

По сообщениям английской прессы, Маркус Рашфорд готов сыграть в предстоящем матче с «Ньюкаслом» – и это хорошая новость для Эрика тен Хага. У голландского специалиста хватает и другой головной боли. «Ньюкасл» набирает свои в матчах с многочисленными середняками, но с топ-командами Англии подопечные Эдди Хау редко выигрывают. Больше, чем на ничью, хозяевам поля рассчитывать не стоит.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (0) за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 8.04.

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