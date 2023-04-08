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«Спартак» — «Динамо»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!

«Спартак» — «Динамо»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!
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8 апреля пройдёт матч 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо». Начало — в 19:30 мск.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Обе команды не в лучшей форме. Красно-белые не выигрывают уже четыре матча, а динамовцы проиграли последние два матча. К тому же команда Славиши Йокановича вылетела из Кубка России, уступив «Акрону» в серии пенальти. Кто сможет прервать неудачную серию? Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча РПЛ «Спартак» — «Динамо».

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