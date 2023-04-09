«Сочи» — «Крылья Советов»: прогноз Андрея Тихонова на матч чемпионата России

Легендарный футболист московского «Спартака» и сборной России, восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Андрей Тихонов дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Крылья Советов».
Ставка: победа «Сочи» с форой (-1.5) за 4.05.
«Сочи» играет в Робина Гуда на данном отрезке чемпионата — забирает очки у лидеров и раздаёт отстающим. Причём если «Сочи» в матче пропускает, то уже не забивает, и наоборот.
Удивительные, конечно, качели. Что-то прогнозировать, отталкиваясь от команды Бердыева, сейчас сложно. Если же отталкиваться от их соперника, то у «Крыльев» в чемпионате всё из рук вон плохо, не считая ничьей в прошлом туре с «Оренбургом», но это слабое утешение.
Главные успехи самарцев — в Кубке. Скоро им играть в полуфинале с «Краснодаром», и выкладываться на всю катушку в чемпионате совсем не с руки. Так что должна быть уверенная победа хозяев здесь».
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.
В «Ференцвароше» заявили, что Черчесов предан клубу.
Решение по участию сборной России в чемпионате CAFA примут 15-18 апреля.
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