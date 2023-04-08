«Сочи» — «Крылья Советов». Бердыеву нужно время, а Писарскому — везение

9 апреля состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.18. Успех самарцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Крылья Советов» 9 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата России «Сочи» — «Крылья Советов» (09.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Сочи Сочи Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Миновал уже 21 тур Российской Премьер-Лиги. На 9 апреля запланированы четыре встречи 22-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Фишт» в Сочи померяются силами местный «Сочи» и «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников.

Пока что трудно понять, как повлияла на «Сочи» смена главного тренера этой зимой. В последних четырёх турах РПЛ сочинцы поделили победы и поражения поровну. Они обыграли ЦСКА (2:0) и «Динамо» (тоже 2:0). Уступили «Оренбургу» (0:4) и «Факелу» (0:3).

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Во всех четырёх встречах Курбан Бердыев использовал схему с пятью защитниками. В матчах с ЦСКА и «Динамо» она сработала идеально. Сочинцы успешно оборонялись, усыпили бдительность соперников и на контратаках сделали результат. Что интересно, два мяча в ворота бело-голубых они забили в меньшинстве.

Игра с «Оренбургом» поначалу тоже складывалась по удачному для «Сочи» сценарию. В первом тайме у него было несколько голевых моментов, в то время как соперник нанёс всего лишь один дальний удар, на 45-й минуте. А вот во втором тайме сочинцы напрочь потеряли нить игры. Они перестали создавать опасные моменты у ворот оренбуржцев и позволили забить три безответных мяча.

Игра с «Факелом» вообще стала одной из худших для «Сочи» в этом сезоне. Тренер воронежцев так же, как и Бердыев, решил использовать стратегию с пятью защитниками. Из-за этого сочинцы лишились возможности убегать в контратаки. Позиционно ничего создать не удалось. По итогу за весь матч они нанесли всего лишь один удар, да и тот мимо.

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«Крылья Советов» в последних четырёх турах РПЛ не сумели одержать ни одной победы. Сначала они уступили «Динамо» (0:1), ЦСКА (0:4) и «Ахмату» (0:1). Затем сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1). Результаты не из лучших, но стоит отметить, что далеко не все они закономерны.

Невнятно выступили самарцы только во встрече с ЦСКА. В матчах с «Динамо» и «Ахматом» они смотрелись очень здорово. «Крылья Советов» всецело владели инициативой и территорией. Они создали огромное количество моментов и нанесли больше ударов, в том числе в створ, чем соперники. Подвела реализация.

По той же причине подопечные Игоря Осинькина спустились в Путь регионов Кубка России. В ответном полуфинальном матче с ЦСКА (первая встреча закончилась ничьей 2:2), они продемонстрировали очень качественный командный футбол и наиграли как минимум на ничью.

Армейцы за весь второй тайм создали один опасный момент, который привёл к автоголу Гленна Бейла и поражению «Крыльев» со счётом 0:1. После матча нападающий Владимир Писарский заявил, что никакой трагедии в этом нет. Он подчеркнул, что все адекватно понимают, что это невезение.

Форвард выразил надежду на то, что когда-то это закончится. Он подчеркнул, что самое главное то, что команда хорошо играет. По футбольному рисунку к Игорю Осинькину действительно нет никаких вопросов. Его подопечные демонстрируют классную доминирующую игру. Однако отсутствие результата пугает.

Стоит отметить, что в оборонительном плане у «Крыльев Советов» полный порядок. Лишь в двух из восьми матчей во всех турнирах после возобновления сезона они пропустили больше одного мяча — во встречах с ЦСКА (2:2 и 0:4). И это при том, что в соперниках были очень сильные команды.

Испытывающим проблемы с построением позиционных атак сочинцам вряд ли удастся много забить. Но и сами они вряд ли пропустят больше одного-двух мячей. В пользу этого свидетельствует то, что Бердыев предпочитает стратегию с пятью защитниками, а также ужасные проблемы «Крыльев» с завершением.

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При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.92. За 21 тур в чемпионате России самарцы забили всего лишь 21 мяч. Хуже дела с результативностью обстоят только у располагающихся в зоне вылета «Химок» и «Торпедо».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Крылья Советов» 9 апреля 2023 года

Смена главного тренера не помогла «Сочи» обрести стабильность. Если Игорю Осинькину удастся лишить сочинцев возможности контратаковать, шансы победить у «Крыльев Советов» возрастут. С другой стороны, самарцам докучает ужасная реализация. Учитывая то, что Бердыев предпочитает использовать схему с пятью защитниками, большого количества голов в предстоящей игре не ждём.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.92.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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