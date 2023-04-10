«Оренбург» — «Ростов»: ставка Алексея Андронова на игру РПЛ 10 апреля

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.87.

«Довольно интересный матч РПЛ. И у букмекеров, я смотрю, он тоже вызвал определённое, так скажем, бурление. На первый взгляд парадоксальной выглядит ставка на забитые голы в этом матче, потому что «Ростов» далеко не всегда играет открыто. Но здесь, во-первых, будет довольно серьёзное обстоятельство в виде искусственного газона, к которому «Оренбург» привык. Во-вторых, их тренер неоднократно декларировал, что оборонительный футбол его не слишком интересует.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А Валерий Карпин, я думаю, готов ввязаться в драку в данном случае и не закрываться, играть на встречных курсах. У него банда тоже довольно неплохая, поэтому выберу ставку на этот матч – «обе забьют и тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.87. Во-первых, достаточно неплохой коэффициент. Во-вторых, я не исключаю, что матч может закончиться 3:2», — сказал Андронов.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 10 апреля 2023, понедельник. 17:00 МСК Оренбург Оренбург Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 5.61.

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