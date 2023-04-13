«Гент» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги конференций

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги конференций «Гент» – «Вест Хэм».
Ставка: обе забьют — нет за 2.00.
«Здесь расклад любопытный. «Вест Хэм» делает основной акцент на АПЛ, там нужно спасаться.
Но и европейский трофей лишним для «молотобойцев» не будет. Всё же команда всего один раз проиграла в шести последних матчах – хороший отрезок. К тому же четыре матча сыграла «на ноль».
У «Вест Хэма» парадоксальный результат: в восьми матчах из девяти в ЛК проходит ставка «ОЗ – нет». Мне кажется, здесь весьма вероятна минимальная победа Мойеса. Потому что очень важно грамотно распределять свои силы. Ставлю на «ОЗ – нет», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 7.20.
Рианчо: Карпину нужно уходить из «Ростова», чтобы выигрывать трофеи.
Сперцян в летнее трансферное окно может покинуть «Краснодар».
Точилин вернулся в тренерский штаб «Сочи».
- 13 апреля 2023
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 11 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 10 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 апреля 2023
-
19:00