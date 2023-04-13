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«Гент» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги конференций

«Гент» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги конференций
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Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги конференций «Гент» – «Вест Хэм».

Ставка: обе забьют — нет за 2.00.

«Здесь расклад любопытный. «Вест Хэм» делает основной акцент на АПЛ, там нужно спасаться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но и европейский трофей лишним для «молотобойцев» не будет. Всё же команда всего один раз проиграла в шести последних матчах – хороший отрезок. К тому же четыре матча сыграла «на ноль».

Лига конференций. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 19:45 МСК
Гент
Гент, Бельгия
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Вест Хэма» парадоксальный результат: в восьми матчах из девяти в ЛК проходит ставка «ОЗ – нет». Мне кажется, здесь весьма вероятна минимальная победа Мойеса. Потому что очень важно грамотно распределять свои силы. Ставлю на «ОЗ – нет», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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