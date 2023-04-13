«Гент» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги конференций

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги конференций «Гент» – «Вест Хэм».

Ставка: обе забьют — нет за 2.00.

«Здесь расклад любопытный. «Вест Хэм» делает основной акцент на АПЛ, там нужно спасаться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но и европейский трофей лишним для «молотобойцев» не будет. Всё же команда всего один раз проиграла в шести последних матчах – хороший отрезок. К тому же четыре матча сыграла «на ноль».

У «Вест Хэма» парадоксальный результат: в восьми матчах из девяти в ЛК проходит ставка «ОЗ – нет». Мне кажется, здесь весьма вероятна минимальная победа Мойеса. Потому что очень важно грамотно распределять свои силы. Ставлю на «ОЗ – нет», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

Рианчо: Карпину нужно уходить из «Ростова», чтобы выигрывать трофеи.

Сперцян в летнее трансферное окно может покинуть «Краснодар».

Точилин вернулся в тренерский штаб «Сочи».