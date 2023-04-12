«Гент» — «Вест Хэм». Лёгкие соперники закончились

13 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций «Гент» — «Вест Хэм». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех бельгийского клуба оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Гент» — «Вест Хэм» 13 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Гент» — «Вест Хэм» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Гент» — «Вест Хэм» (13.04.2023)

На фоне Лиги чемпионов и Лиги Европы не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге конференций. 13 апреля состоятся четыре встречи 1/4 финала турнира. В одной из них на стадионе «Геламко Арена» в Генте померяются силами «Гент» и «Вест Хэм». Начало — в 19:45 мск.

На последнем отрезке сезона «Гент» находится на подъёме. На предыдущей стадии Лиги конференций он обыграл «Истанбул Башакшехир» (1:1 и 4:1). Одним из главных героев ответной встречи, которая проходила в Турции, стал 20-летний нигерийский нападающий Гифт Орбан. Он оформил хет-трик.

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Примечательно, что Орбан установил уникальное достижение. Он стал автором самого быстрого хет-трика в клубных турнирах под эгидой УЕФА. Для того, чтобы забить три мяча ему понадобилось всего 3 минуты и 25 секунд. Именно приобретение нигерийца у норвежского «Стабека» этой зимой сопутствовало прогрессу «буйволов».

В последних восьми турах в чемпионате Бельгии клуб проиграл только «Брюгге» (0:2), причём на выезде. Также он сыграл вничью с «Вестерло» (3:3) и располагающимся на втором месте в турнирной таблице «Юнионом» (1:1).

За это время они забили 21 гол. Девять из них записал на свой счёт ранее упомянутый Орбан. Также нигериец отметился двумя результативными передачами. Вероятно, он доставит и «Вест Хэму» немало проблем.

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«Молотобойцы» здорово выступают в Лиге конференций. Во всех 10 матчах они победили. Забили 25 мячей, в то время как сами пропустили только пять. Отчасти результаты обусловлены низким уровнем соперников, хотя и мотивация в виде борьбы за трофей сыграла не последнюю роль.

В чемпионате Англии дела у «Вест Хэма» обстоят далеко не так здорово, как в Лиге конференций. На данный момент он располагается лишь на 14-м месте. Отрыв от находящегося в зоне вылета «Ноттингем Форест» составляет три очка. Да, у подопечных Дэвида Мойеса есть игра в запасе, но это не сильно утешает руководство.

Не так давно появилась информация, что боссы лондонского клуба могут уволить Мойеса летом вне зависимости от результатов. Сообщается, что они недовольны отсутствием игрового прогресса, несмотря на огромные финансовые вложения. Понять руководство нетрудно. До сих пор тренеру не удалось решить ряд проблем. Одна из них — нехватка надёжности в обороне.

В 29 турах в чемпионате Англии «молотобойцы» пропустили 39 мячей. Также у них серьёзные проблемы с результативностью. Лондонцы забили только 27 голов. Немаловажно и то, что летом может уйти основообразующий футболист — Деклан Райс.

Полузащитник отклонил несколько выгодных предложений. Судя по всему, он устал тащить «Вест Хэм». На замену хавбеку «молотобойцы» рассматривают Коннора Галлахера или Калвина Филлипса.

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При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.88. На домашнем стадионе набравший ход «Гент» наверняка сможет забить как минимум один гол. Но и «молотобойцы», вероятнее всего, найдут чем ответить. У них более звёздный состав, выше уровень чемпионата, а также имеется особая мотивация на Лигу конференций.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Гент» — «Вест Хэм» 13 апреля 2023 года

«Гент» точечно усилился, улучшив линию атаки. Молодой новобранец делает результат, отгружая в огромном количестве всем без разбора. На домашнем стадионе «буйволы» наверняка забьют немало голов «Вест Хэму», у которого проблемы в обороне. У английского клубы выше класс, но немало проблем как игрового плана, так и с настроем у некоторых ведущих игроков, в частности у Деклана Райса. Предлагаем проверить голы с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.88.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

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