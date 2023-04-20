«Вест Хэм» — «Гент»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги конференций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Вест Хэм» — «Гент».

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.31.

«Слишком уж пассивно играли «молотобойцы» в первом матче. Даже превосходя многих соперников по уровню имеющихся исполнителей, Мойес удивительным образом остается верным себе и всякий раз наступает на грабли из-за отсутствия элементарной тактической гибкости.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но вот в матче с «Арсеналом» игроки уже, кажется, сами решили взять инициативу и ответственность в свои руки и перед своими трибунами проявили должную агрессию и напор. Отыграть два мяча в игре с лидером чемпионата дорогого стоит, и, конечно, это сыграет лондонцам на руку перед ответной игрой с бельгийцами.

Думаю, они будут куда более активными, нежели в Генте. Это, впрочем, вполне может раскрыть игру и сделать её неожиданно результативной – всё-таки наличие восходящей нигерийской звезды Орбана и раззабивавшегося Кейперса по определению будет нести в себе опасность для хозяев», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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