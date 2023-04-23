Ставь на миллион вместе с Olimpbet и Анатолием Сульяновым
Поделиться
Основатель лиги Hardcore Fighting Championship Анатолий Сульянов рискнул и поставил миллион на победу Джервонты Дэвиса над Райаном Гарсией 23 апреля в приложении Olimpbet.
Анатолий Сульянов уверен: фаворит боя очевиден, поэтому поставил один миллион рублей на победу Дэвиса в мобильном приложении Olimpbet. Узнать, сыграет ли ставка шоумена можно будет уже этой ночью – бой в легком весе между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией за титул чемпиона по версии WBA Regular начнется 23 апреля в 4.30 утра по московскому времени.
Залетайте в линию, поддержите ставку Анатолия Сульянова или ставьте на оппонента — выбор за вами. Получайте максимум эмоций вместе с Olimpbet!
Комментарии
- 23 апреля 2023
-
00:39
- 22 апреля 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 21 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
Партнерский контент