«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка Англии «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.88.
«Манчестер» только что опозорился в Севилье – катастрофическая игра, после которой тен Хагу стало понятно, что надо избавляться от многих игроков. Но пока они в составе, надо постараться что-то из них слепить, чтобы выиграть второй трофей в сезоне.
«МЮ» противостоит серьёзная сила – «Брайтон» Де Дзерби очень хорош. У команды только одно поражение в девяти последних матчах. Вполне можно допустить, что «Брайтон» в этом матче победит – я совсем этому не удивлюсь.
В состав «МЮ» возвращается Бруну Фернандеш, которого не было в Севилье. Но общий фон в «Юнайтед» не очень хорош.
Уязвимость обороны «МЮ», а также «Брайтон», который тоже не балует своих болельщиков сухими матчами, гарантируют нам вариант обе забьют и тотал больше 2.5», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 10.56.
Малком: болельщики «Зенита» похожи на бразильских фанатов.
Президент «Торпедо» Савин: матчи сразу нужно начинать с пенальти в наши ворота.
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