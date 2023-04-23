«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка Англии «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.88.

«Манчестер» только что опозорился в Севилье – катастрофическая игра, после которой тен Хагу стало понятно, что надо избавляться от многих игроков. Но пока они в составе, надо постараться что-то из них слепить, чтобы выиграть второй трофей в сезоне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«МЮ» противостоит серьёзная сила – «Брайтон» Де Дзерби очень хорош. У команды только одно поражение в девяти последних матчах. Вполне можно допустить, что «Брайтон» в этом матче победит – я совсем этому не удивлюсь.

Кубок Англии. 1/2 финала 23 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

В состав «МЮ» возвращается Бруну Фернандеш, которого не было в Севилье. Но общий фон в «Юнайтед» не очень хорош.

Уязвимость обороны «МЮ», а также «Брайтон», который тоже не балует своих болельщиков сухими матчами, гарантируют нам вариант обе забьют и тотал больше 2.5», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

Малком: болельщики «Зенита» похожи на бразильских фанатов.

Президент «Торпедо» Савин: матчи сразу нужно начинать с пенальти в наши ворота.

«МЮ» летом может расстаться с 15 футболистами.