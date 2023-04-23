«Ювентус» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Наполи».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.90.

«В центральном матче 31-го тура Серии А встретятся «Ювентус» и «Наполи». Теперь эту игру можно действительно назвать важной для обеих команд, ведь туринцам вернули 15 очков. Сейчас «старая синьора» всерьёз претендует на попадание в Лигу чемпионов, что, конечно, сильно мотивирует её игроков в матче с лидером турнира.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Наполи» на неделе сыграл вничью с «Миланом» в Лиге чемпионов (1:1), после чего вылетел из еврокубка. Всё вроде бы играло в пользу неаполитанцев – график, большой отрыв от соперников в Серии А. Но всё-таки не смогли подопечные Спаллетти справиться с миланцами. Осимхен только что был травмирован. Хвича не смог реализовать важный пенальти. В общем, два трофея «Наполи» не удалось завоевать в этом сезоне. Кто знает, когда у них будет ещё шанс на такое достижение.

А вот «Ювентус» на неделе тоже сыграл вничью в еврокубке. В рамках ответного матча Лиги Европы туринцы не смогли обыграть «Спортинг» — 1:1. Однако это всё равно позволило подопечным Аллегри пройти дальше, ведь до этого они выиграли – 1:0. Возможно, получится у «старой синьоры» побороться за победу в еврокубке, шансы на это сильно выросли.

Италия - Серия А. 31-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 21:45 МСК Ювентус Турин Не начался Наполи Неаполь Кто победит в основное время? П1 X П2

Также в Серии А «Ювентус» теперь претендует на большее – ему вернули 15 очков. Высока вероятность, что туринцы финишируют в топ-4 и будут в следующем сезоне участвовать в Лиге чемпионов.

Всё-таки я не думаю, что «Наполи» сможет легко оправиться после вылета из Лиги чемпионов и обыграет «Ювентус». Ментально неаполитанцы сейчас находятся не в лучшем состоянии. А вот «Ювентус» как раз на подъёме. Сегодня туринцы выйдут на поле заряженными и наберут три очка, как я считаю.

Так что мой вариант ставки – победа «Ювентуса», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

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