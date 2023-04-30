«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча АПЛ!
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30 апреля пройдёт матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Начало — в 18:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
В принципиальном матче встречаются главные неудачники этого сезона в Англии. «Ливерпуль» не смог подтвердить свои амбиции, Юрген Клопп будет проводить перестройку команды. В «Тоттенхэме» и вовсе безвременье: сначала уволили Антонио Конте, затем исполнявшего обязанности главного тренера Кристиана Стеллини. Кто будет работать с командой в следующем сезоне — непонятно. Но матч уже сегодня!
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».
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