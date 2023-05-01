«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Стэнли «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ставка: победа «Рейнджерс» в матче за 1.98.

«Внимательный просмотр шестого матча данной серии привёл автора этих строк к мысли, что «Нью-Джерси» на него не закладывался. Ну, конечно, не так, чтобы совсем смотреть в сторону дома и седьмого матча. У нас ЦСКА так весь плей-офф отыграл: пойдёт — хорошо, не пойдёт – и пёс с ним, это не повод, чтобы рвать на себе надвое предметы верхнего и нижнего гардероба. Поэтому когда была ничья или когда «дьяволы» повели в счёте, они ещё туда-сюда, но потом «рейнджеры» забросили одну, вторую, третью… И «дьяволы» потихоньку слились, понимая, что конкретно сейчас у них нет настроя идти через тернии к звёздам. Вот через день настрой будет, в этом можно не сомневаться, а в шестой игре, извините, его не было.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С детства нас всех учат, что подходить с таким мировоззрением к чему-то серьёзному ни в коем случае нельзя, ибо боженька покарает. Но жизнь показывает, что карает далеко не всегда и уж точно не всех. А самые хитрые всю жизнь так живут и отлично себя чувствуют. А в НХЛ хитрые все, другие до такого уровня просто не доходят. Поэтому остаётся радоваться тому, что, блестяще начав серию с двух выездных побед, а затем всё это спустившие в унитаз и подвесившие себя за ноздрю «рейнджеры» всё-таки нашли в себе силы прилично сыграть матч под номером 6, а не махать рукой, мол, гори оно всё синим пламенем. Так, глядишь, и на седьмую игру соберутся.

Я не вижу преимущества ни у того, ни у другого соперника. Понятно, что составы можно разложить на атомы и сделать из этого очень правильные выводы. Но я чётко понимаю, что и у одних, и у других в составе есть ребята, которые, встав с нужной ноги, могут в одиночку решить матч. А вот кто из них конкретно в ночь с 1 на 2 мая по московскому времени встанет с этой самой нужной ноги – думаю, этого не ведают даже их тренеры. «Рейнджерам» кровь из носу надо, чтобы с нужной ноги встал Шестёркин, а если к нему присоединится кто-нибудь из «сладкой парочки» Панарин – Тарасенко, то «дьяволов» вынесут к дьяволам вперёд ногами.

Ожидаю среднего по количеству шайб матча с тоталом, превышающим 4.5. И итоговую победу «рейнджеров», хоть они её, будем честны, совсем не заслужили», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 4.66.

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