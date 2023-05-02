«Арсенал» — «Челси»: фрибет 2000 рублей к матчу АПЛ
Поделиться
2 мая пройдёт матч АПЛ «Арсенал» — «Челси». Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
Реклама
Рекламодатель — ООО «ФОНКОР»
Комментарии
- 2 мая 2023
-
10:00
- 1 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 апреля 2023
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 29 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 28 апреля 2023
-
20:21
-
19:20
-
19:00
Партнерский контент