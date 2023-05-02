«Арсенал» — «Челси»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча АПЛ!
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2 мая пройдёт матч АПЛ «Арсенал» — «Челси». Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
«Арсенал» ещё не потерял надежд на чемпионство, но уже далеко не всё в руках команды Микеля Артеты. Нужно побеждать самим и надеяться на осечки «Манчестер Сити». На пути «канониров» «Челси», который откровенно проваливается под руководством Фрэнка Лэмпарда. Возвращение легенды на пост тренера не только не улучшило ситуацию, но, наоборот, усугубило кризис: «Челси» проигрывает всем подряд! Удастся ли остановить падение?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча АПЛ «Арсенал» — «Челси».
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