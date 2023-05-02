«Реал Сосьедад» — «Реал»: смотреть онлайн матч Примеры, во сколько начало, прямой эфир

2 мая состоится матч 33-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Окко Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «сливочных» оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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