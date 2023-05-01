«Реал Сосьедад» — «Реал». Анчелотти выставит «автобус»

В двух последних матчах подопечные итальянского специалиста пропустили шесть мячей. Теперь упор будет сделан на защиту.

2 мая состоится матч 33-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «сливочных» оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид 2 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Реал» (02.05.2023)

Миновали полуфинальные матчи Кубка Испании, а также 32 тура Примеры. На 2 мая запланированы три встречи 33-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне померяются силами местный «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

За последние девять туров в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» проиграл только «Вильярреалу» (0:2) и «Атлетику» из Бильбао (0:2). В обоих случаях он выступал на выезде. Вничью команда из Сан-Себастьяна сыграла с «Кадисом» (0:0), «Мальоркой» (1:1) и «Бетисом» (0:0).

Ротенберг: люди будут оформлять Fan ID, если пиво вернётся на стадионы.

Обыграли бело-голубые «Эльче» (2:0), «Хетафе» (2:0), «Райо Вальекано» (2:1) и «Осасуну» (2:0). Таким образом, они поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице. Отрыв от догоняющего «Вильярреала» приличный, но сбавлять обороты ни в коем случае нельзя.

Мотивации у подопечных Иманола Альгуасиля хватает. К слову, несмотря на сильно ограниченные ресурсы, испанский наставник поставил в команде очень качественный футбол. Под его чутким руководством по-новому заиграл Такефуса Кубо, которого за стиль игры часто называют «японским Месси».

Полузащитник принял участие в 29 матчах Примеры, забив семь мячей и сделав три ассиста. Также наблюдается прогресс в выступлениях Александра Сёрлота. Норвежский нападающий сыграл в 28 матчах чемпионата Испании, где отметился 10 забитыми мячами и одним голевым пасом.

Зиньковский: «Спартак» хочет испортить «Зениту» праздник.

Удастся ли мадридскому «Реалу» сдержать прогрессирующую атаку бело-голубых? В двух последних турах чемпионата Испании он уступил «Жироне» (2:4) и обыграл «Альмерию» (4:2). Главным героем матча с «Альмерией» стал Карим Бензема. Он оформил хет-трик в первом тайме.

Таким образом, обладатель «Золотого мяча» поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги. На его счету 236 мячей. Француз пребывает в шикарной форме. Недавно в ответном полуфинальном матче Кубка Испании он также оформил хет-трик, чем помог своей команде добыть разгромную победу со счётом 4:0.

Всё бы ничего, но Карло Анчелотти остался очень недоволен встречей с «Альмерией». Понятное дело, вызвал гнев у итальянского специалиста не Бензема. Вывело его из себя то, что команда в двух последних матчах пропустила шесть голов. Он отметил, что «сливочные» расслабились, несмотря на то что пытались сосредоточиться на обороне.

Анчелотти отметил, что это тревожный звонок, так как «галактикос» пропустили два гола после короткого спада. Специалист подчеркнул, что знает, на что его команда способна в защите. Итальянец пообещал, что такое не повторится в следующих играх. Предлагаем ему поверить и взять Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.15.

История очных встреч только за такой исход. Ни в одной из пяти последних игр мадридцы не уступали, и лишь одна получилась результативной. У команды из Сан-Себастьяна меньше ресурсов. За ничью ей, вероятно, удастся зацепиться. Но вот обыграть «сливочных» уже вряд ли выйдет.

В пользу небольшого количества голов свидетельствует то, что совсем скоро «сливочным» предстоит встретиться с «Осасуной» в Кубке Испании. К финалу турнира им необходимо подойти в наилучшей форме, с качественно поставленной обороной. Не исключено, что силы Карима Бензема Анчелотти побережёт.

Кечинов: возмущение Карпина судейством можно понять.

Если не брать в расчёт последние два матча, то защитная линия у «сливочных» вполне надёжная. За 32 тура они пропустили только 30 мячей. У команды из Сан-Себастьяна тоже порядок в обороне. За 32 тура она пропустила только 29 мячей — меньше лишь у «Барсы» и «Атлетико». Большого количества голов не ждём.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» 2 мая 2023 года

Фаворитом грядущей встречи выглядит мадридский «Реал». У него сильнее состав и лучше результаты на дистанции. С другой стороны, в ближайшем будущем его ждёт финал Кубка Испании. Анчелотти наверняка прибегнет к ротации. Игра вряд ли получится результативной. Обе команды редко пропускают. Плюс Анчелотти намерен исправиться за шесть пропущенных мячей в двух последних играх. История пяти последних очных встреч также свидетельствует в пользу того, что матч не получится результативным.

Ставка: «Реал» Мадрид не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 8.27.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» с коэффициентом 3.50.

Дзюба: это миф, что у меня есть раздражители и я питаюсь негативом.

Клопп получил травму во время празднования победного гола.

Прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид 2 мая.