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«Зенит» — «Спартак»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!

«Зенит» — «Спартак»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!
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6 мая пройдёт матч РПЛ «Зенит» — «Спартак». Начало — в 18:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Противостояние на все времена, дерби двух столиц! Последний матч этих команд завершился нулевой ничьей и грандиозной дракой. Теперь же одним не терпится оформить чемпионство, другие отчаянно бьются за второе место. Чем завершится игра?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча РПЛ «Зенит» — «Спартак».

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